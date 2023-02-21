У Дніпрі рятують 47-річного чоловіка, якому вибухом розтрощило ноги

У Дніпрі рятують чоловіка, у якого зупинилося серце та розтрощило ноги вибухом.

Про історію чоловіка розповів гендиректор однієї з лікарень Дніпра.

47-річний Богдан потрапив до дніпровської лікарні після того, як вибухом йому розтрощило обидві ноги. Чоловік пережив високу ампутацію нижніх кінцівок та зупинку серця. Реаніматологи змогли повернути його до життя. Зараз чоловік знаходиться під наглядом лікарів. У нього відмовили нирки, тому Богдана підключають до апаратів гемодіафільтрації. Займається цим лікарка-анастезіолог Вікторія.

Богдан родом з Кременчука, вдома у нього залишилися діти та родина. Зараз він не може назвати їх імен, бо немає сил.

Лікар-анестезіолог Вікторія не залишила надії, до кінця бореться за життя Богдана, підключаючи апарати гемодіафільтрації. Сьогодні 400-й сеанс за останній рік. Професіоналізм цієї тендітної жінки рятує життя героям-українцям при самих тяжких пораненнях. Вона каже: у році менше днів, чим моїх проведених сеансів гемодіафільтрації. Без пафосу, просто це моя тяжка робота – давати шанс, – написав головний лікар Сергій.

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