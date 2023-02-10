У Дніпрі рятують 35-річного чоловіка, у якого куля застрягла посеред мозку

У Дніпрі рятують життя чоловіка зі смертельним пораненням в голову.

Про це розповів головний лікар однієї з лікарень міста Сергій.

Так, за його словами до Дніпра привезли 35-річного чоловіка з кульовим пораненням. Судячи зі рентгенівського знімку, він може бути з Краматорську. Звати потерпілого Олександр.

Медики кажуть, що таке поранення за всіма канонами вважається смертельним. Куля буквально застрягла в черепі чоловіка. Проте дніпровські реаніматологи стабілізували стан потерпілого, що відкрило дорогу для подальшого лікування.

Далі за порятунок Олександра взявся найкращий нейрохірург лікарні. Він зголосився провести операцію, яка дасть чоловікові шанс вижити.

Нерви зашкалюють, все сприймається по-іншому. Куля, яка розламала праву тім’яну ділянку черепа і разом з кістковими відламками зайшла в центр мозку. Величезний крововилив в рановий канал. Четверту годину під мікроскопом усі: нейрохірурги, анестезіологи, медсестри – рятують життя 35-річного українця Олександра, – розповів Сергій.

Чим закінчилася операція не уточнююється, тому можемо припустити, що порятунок чоловіка продовжується. Проте не маємо сумнівів, що дніпровські лікарі зроблять все можливе, щоб врятувати його життя.

Читайте також:

Українська

Автор: