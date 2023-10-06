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У Дніпрі рятують 14-річного хлопця, який отруївся коньяком

Сьогодні 13:16
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У Дніпрі рятують підлітка, який отруївся алкоголем.

Новости Днепра про У Дніпрі рятують 14-річного хлопця, який отруївся коньяком

Днями медики надавали допомогу 14-річному хлопцеві з Кам’янського, який почував себе зле. Як розповіла медик Лариса Биданцева, 5 жовтня надійшов виклик до Центральної обласної диспетчерської ЕМД про дитину, яка отруїлася. 

Приїхавши на місце, бригада швидкої побачила непритомного хлопця. Як виявилося, він разом із приятелем після школи напився коньяку “із старих запасів”. Після огляду й обстеження йому поставили діагноз “алкогольне отруєння”.

Після цього медики почали надавати екстрену медичну допомогу. Хлопця ушпиталили до лікарні у Дніпрі. Наразі він отримує необхідне лікування.

Як уточнила медик, учора допомогу надавали ще одному 15-річному підлітку, який випив 2 літри слабоалкогольного напою “Рево” і горілку. Хлопця оглянули, але від госпіталізації його мама відмовилась і забрала сина додому. 

Новости Днепра про У Дніпрі рятують 14-річного хлопця, який отруївся коньяком

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Новости Днепра про У Дніпрі рятують 14-річного хлопця, який отруївся коньякомУкраїнська

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