У Дніпрі рятували собаку, який через обстріли опинився на дні двометрового льоху

У Дніпрі рятували собаку, який після обстрілів опинився на дні погреба.

Безпритульний собака після вибухів провалився в льох. Бідолаху помітили місцеві жителі, які звернулися до Зооконтролю, аби фахівці КП допомогли дістати пса з двометрової пастки.

Це сталося на вулиці Люблянська 2, Зимових Походів 14-а собака впав у невеличкий підвал.

Допоможіть врятувати безпритульного собаку, який після обстрілу впав у недіючий льох на подвір’ї вул. Люблянська, 2 (раніше Булата). Погріб десь 2 метри глибиною. Лежить там кілька годин, – написала дніпрянка Євгенія.

Євгенія була не єдиною хто просив про допомогу. Отримавши кілька звернень поспіль, комунальники попрямували до погреба, де вже кілька годин сидів собака. Разом із небайдужим мешканцем подвір’я пса підняли з підвалу. Нині чотирилапий під наглядом Зооконтролю.

Собака міг отримати ушкодження передньої лапи та тазу, тож наразі триває обстеження.

“Спасибі велике за врятовану тварину”, – пише Наталія.

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