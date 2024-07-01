У Дніпрі рятували собаку, який через обстріли опинився на дні двометрового льоху - Днепр Инфо
У Дніпрі рятували собаку, який через обстріли опинився на дні двометрового льоху
просмотров
Сегодня 20:52

У Дніпрі рятували собаку, який після обстрілів опинився на дні погреба.

Новости Днепра про У Дніпрі рятували собаку, який через обстріли опинився на дні двометрового льоху

Безпритульний собака після вибухів провалився в льох. Бідолаху помітили місцеві жителі, які звернулися до Зооконтролю, аби фахівці КП допомогли дістати пса з двометрової пастки.

Це сталося на вулиці Люблянська 2, Зимових Походів 14-а собака впав у невеличкий підвал.

Допоможіть врятувати безпритульного собаку, який після обстрілу впав у недіючий льох на подвір’ї вул. Люблянська, 2 (раніше Булата). Погріб десь 2 метри глибиною. Лежить там кілька годин, – написала дніпрянка Євгенія.

Євгенія була не єдиною хто просив про допомогу. Отримавши кілька звернень поспіль, комунальники попрямували до погреба, де вже кілька годин сидів собака. Разом із небайдужим мешканцем подвір’я пса підняли з підвалу. Нині чотирилапий під наглядом Зооконтролю.

Собака міг отримати ушкодження передньої лапи та тазу, тож наразі триває обстеження.

“Спасибі велике за врятовану тварину”, – пише Наталія.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі рятували собаку, який через обстріли опинився на дні двометрового льохуУкраїнська

Главные новости Днепра в Telegram
# # #

Комментарии

    Залишити відповідь

    Новости по теме

    Потяг з Дніпра знову став одним з найпопулярніших: розклад руху та ціни на квитки
    Новини Дніпра
    Сегодня 20:06
    Потяг з Дніпра знову став одним з найпопулярніших: розклад руху та ціни на квитки

    Дніпровський потяг знову став найпопулярнішим.

    У Дніпрі чотири трамваї тимчасово курсуватимуть інакше: схема руху
    Новини Дніпра
    Сегодня 19:25
    У Дніпрі чотири трамваї тимчасово курсуватимуть інакше: схема руху

    У Дніпрі відразу чотири трамваї курсуватимуть інакше.

    Три черги відразу: як вимикатимуть світло в Дніпрі та області 2 липня
    Новини Дніпра
    Сегодня 18:43
    Три черги відразу: як вимикатимуть світло в Дніпрі та області 2 липня

    Відразу по три черги вимикатимуть світло 2 липня.

    Як зараз виглядає фонтан у сквері на проспекті Науки у Дніпрі: заклали дошками та посадили «мавпу»
    Новини Дніпра
    Сегодня 17:44
    Як зараз виглядає фонтан у сквері на проспекті Науки у Дніпрі: заклали дошками та посадили «мавпу»

    Напевно, кожен, хто хоч раз проїжджав проспектом Науки (колишній Гагаріна),…