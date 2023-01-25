У Дніпрі розслідують смерть 20-річної дівчини: лікаря підозрюють у недбалості

У Дніпрі розслідують смерть 20-річної дівчини.

20-річна Ольга Павленко померла 4 грудня. Повідомляється, що з дитинства вона хворіла на тяжке генетичне захворювання – муковісцидоз. Близькі дівчини вважають, що вона могла би прожити довше та звинувачують медика, який займався її лікуванням.

Про історію дівчини розповів юрист Володимир Швачко, пише Інформатор.

За належного лікування, тривалість життя людей, які хворіють муковісцидозом складає 40-47 років в Європі, та 13-25 в Україні. Відомо, що Ользі допомагав БФ “Щаслива дитина”, навіть після того, як їй виповнилося 18. Юрист каже, що дівчина дуже хотіла жити.

Вона закінчила школу, займалася танцями, закінчила медичний коледж, працювала, отримала водійські права, любила читати, приймала участь у благодійних заходах, мріяла і будувала план на майбутнє, – написав Володимир.

Дівчина планувала поїхати до Німеччини на лікування, але не встигла. Її стан погіршився і вона померла.

Близькі Ольги вважають, що так сталося через недбалість лікарки, тому написали заяву до правоохоронних органів. За словами юриста, лікарка не надавала достатньої уваги своїй пацієнтці.

Їй було байдуже, що це захворювання вимагало особливої уваги і вона вважала, що муковісцидоз можно лікувати і вдома, без консультацій спеціалістів та нагляду лікарів. Ми два роки намагалися впоратися своїми силами. Ліками допомогали небайдужі люди та благодійні фонди. Також вона не надала інформацію, яку попросили надати лікарі з Німеччини, не відповідала на дзвінки і повідомлення. Оля неодноразово казала, що до неї не можливо було дозвонитися і потрапити на консультацію, – зазначив Володимир.

Повідомляється, що відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України: неналежне виконання професійних обов’язків медичним або фармацевтичним працівником.

Чи винна лікарка з’ясують правоохоронці.

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