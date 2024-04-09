Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі розшукують зниклу 12-річну дівчинку

Сьогодні 20:53
просмотров

Треба допомога.

Новости Днепра про У Дніпрі розшукують зниклу 12-річну дівчинку

У Дніпрі зникла 12-річна Анна Залогіна. У поліції кажуть, що 9 квітня дівчина пішла з дому в Новокодацькому районі міста. Наразі невідомо, де вона знаходиться.

Поліцейські розпочали пошуки, але їм потрібна допомога свідків.

Прикмети: зріст 150 антиметрів, худорлявої статури, світле русяве волосся, карі очі. 

Була одягнута: сіра кофта, сині штани, чорні кросівки, має синю сумку. 

“Дівчина може перебувати на вокзалах”, – зазначають у повідомленні. 

Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування дитини, поліцейські просять повідомити за телефоном (096) 884-83-94, або на лінію “102“. Будь-яка інформація може виявитися корисною.

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі розшукують зниклу 12-річну дівчинкуУкраїнська

Автор:


# # #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    На березі водосховища поблизу Дніпра виявили сотні загиблих карасів: що кажуть фахівці
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:09
    На березі водосховища поблизу Дніпра виявили сотні загиблих карасів: що кажуть фахівці

    На водосховищі поблизу Дніпра масовий мор риби.

    Без Висоцького та Говорова: у Дніпрі змінять назву ще 9 вулиць
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:38
    Без Висоцького та Говорова: у Дніпрі змінять назву ще 9 вулиць

    У Дніпрі дерусифікують ще ряд вулиць.

    Де у Дніпрі знаходилася Циганська площа і що з нею сталося: ринок, церква та училище (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:59
    Де у Дніпрі знаходилася Циганська площа і що з нею сталося: ринок, церква та училище (ФОТО)

    У другій половині XIX століття місто стрімко розросталося. У пошуках…

    Рух Новим мостом у Дніпрі майже повністю паралізовано
    Новини Дніпра
    Сьогодні 17:37
    Рух Новим мостом у Дніпрі майже повністю паралізовано

    У Дніпрі через дві ДТП утворилися величезні затори.

    Наверх