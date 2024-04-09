У Дніпрі розшукують зниклу 12-річну дівчинку

У Дніпрі зникла 12-річна Анна Залогіна. У поліції кажуть, що 9 квітня дівчина пішла з дому в Новокодацькому районі міста. Наразі невідомо, де вона знаходиться.
Поліцейські розпочали пошуки, але їм потрібна допомога свідків.
Прикмети: зріст 150 антиметрів, худорлявої статури, світле русяве волосся, карі очі.
Була одягнута: сіра кофта, сині штани, чорні кросівки, має синю сумку.
“Дівчина може перебувати на вокзалах”, – зазначають у повідомленні.
Якщо вам відома будь-яка інформація про місце перебування дитини, поліцейські просять повідомити за телефоном (096) 884-83-94, або на лінію “102“. Будь-яка інформація може виявитися корисною.
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