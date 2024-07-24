У Дніпрі розшукують дівчину-підлітка

У Дніпрі зникла дівчинка-підліток.

Поліцейські шукають 15-річну Вікторію Сельвесюк. Відомо, що 23 липня вона пішла з місця мешкання в Самарському районі Дніпра. Наразі місцеперебування дівчини невідомею.

Правоохоронцям потрібна допомога свідків.

Прикмети: зріст 163-165 сантиметрів, худорлявої статури, русяве волосся, сірі очі. Була одягнена у світлу футболку та світлі джинси, на ногах – білі кросівки.

Якщо ви бачили Вікторію або знаєте, де вона може бути, будь ласка, зателефонуйте за номером (099) 050-13-99 або на лінію “102”.

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