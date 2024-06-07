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У Дніпрі розшукують 50-річного чоловіка, який вийшов з лікарні та не повернувся

Сьогодні 07:48
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Поліція Дніпра розшукує 50-річного Андрія Похилу.

Новости Днепра про У Дніпрі розшукують 50-річного чоловіка, який вийшов з лікарні та не повернувся

Про це повідомили у пресслужбі поліції Дніпропетровської області з посиланням на матеріали Дніпровського РУП.

За попередньою інформацією, чоловік 1973 року народження вийшов з лікарні №6 та до цього часу його місцезнаходження невідоме.

Прикмети: на вигляд 50 років, зріст 165-170 см, худорлявої статури, сірі очі, темне коротке волосся, має залисини.

Був одягнутий: камуфляжні штани, сіра футболка.

З особливих прикмет: шрам на правій щоці.

У разі, якщо ви володієте будь-якою інформацією щодо можливого місце перебування 50-річного Андрія Похили, прохання повідомити працівникам кримінальної поліції відділення поліції N° 2 Дніпровського РУП за телефонами: (063)40 98499, (093) 30 81 997 або на 102.

Нагадаємо, вчора ми писали, що на Дніпропетровщині розшукують небезпечного злочинця

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Новости Днепра про У Дніпрі розшукують 50-річного чоловіка, який вийшов з лікарні та не повернувсяУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі розшукують 50-річного чоловіка, який вийшов з лікарні та не повернувсяРусский

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