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У Дніпрі розшукали чоловіка, який запускав салюти в Діїївці

Сьогодні 17:06
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Чоловіка, який "бавився" салютом в Діївці, знайшли поліціянти.

Новости Днепра про У Дніпрі розшукали чоловіка, який запускав салюти в Діїївці

Ввечері 3 червня, жителів Діївки налякали звуки схожі на постріли чи вибухи. Згодом у соцмережах виклали відео, де було видно спалахи салюту.

У вівторок, 4 червня, правоохоронці повідомили, що розшукали чоловіка, який запускав піротехнічні вироби. Відомо, що інцидент відбувся у Новокодацькому районі Дніпра. 

 
Поліціянти, побачивши відео в соцмережах, відправилися на пошуки хулігана, який запускав салюти. Ним виявився 44-річний містянин. На місці запуску феєрверка правоохоронці вилучили залишки піротехнічного виробу.
 
Порушника дільничні офіцери поліції притягнули до адміністративної відповідальності.
 

Новости Днепра про У Дніпрі розшукали чоловіка, який запускав салюти в Діїївці

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