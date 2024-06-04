У Дніпрі розшукали чоловіка, який запускав салюти в Діїївці

Ввечері 3 червня, жителів Діївки налякали звуки схожі на постріли чи вибухи. Згодом у соцмережах виклали відео, де було видно спалахи салюту.
У вівторок, 4 червня, правоохоронці повідомили, що розшукали чоловіка, який запускав піротехнічні вироби. Відомо, що інцидент відбувся у Новокодацькому районі Дніпра.
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