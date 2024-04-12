У Дніпрі розповіли про нові правила виплат для ВПО: що зміниться

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З 1 березня критерії призначення державної допомоги зазнали змін. Це рішення Уряду України. Відтепер автоматично продовжать виплати на 6 місяців найвразливішим групам населення, зокрема:

– пенсіонерам із місячною пенсією менше ніж 9 444 гривні;

– особам з інвалідністю 1 і 2 групи;

– дітям з інвалідністю;

– дітям-сиротам й тим, хто позбавлений батьківського піклування;

– сиротам віком до 23 років;

– прийомним батькам.

«Інші категорії вимушених переселенців мають подати заяву для перепризначення виплат на 6 місяців. Розмір допомоги залишається незмінним: 2 тис. гривень для більшості осіб та 3 тис. гривень для дітей та осіб з інвалідністю. Допомогу не отримають ті, хто придбав нерухомість або автомобіль на значну суму, а також ті, хто має велику суму або депозит на банківському рахунку», — розповіла Ірина Стасік, заступниця начальника відділу прийняття рішень Лівобережного управління соціального захисту населення по АНД району.

Подати заяву для перепризначення можуть:

– сім’ї з дітьми до 14 років, які не мають змоги віддати дитину до дитячого садка або офлайн-школи та змушені не працювати;

– діти, які влаштовані в сім’ї патронатного вихователя; патронатних вихователів; діти, тимчасово влаштовані у сім’ю родичів, знайомих, прийомну сім’ю, дитячий будинок сімейного типу;

– тяжкохворі особи, яким не встановлено інвалідність;

– особи передпенсійного віку;

– особи з інвалідністю III групи;

– люди, які доглядають за дитиною до 3 років або дитиною, яка потребує догляду до 6-річного віку;

– діти, які прибули без супроводу батьків;

– жінки з 30 тижня вагітності;

– сім’ї, які мають дітей віком до 18 або 23 років, які є студентами денної або дуальної форми навчання;

– особи, які надають соціальні послуги на не професійній основі.

Зазначимо, що виплати надаватимуть сім’ям, чий розмір доходу не перевищує 9 444 гривень на одну особу.

Пані Юлія переселенка з Харкова. Дізнавшись про зміни у виплатах для ВПО, вона занепокоїлась, що втратить цю матеріальну підтримку. Жінка звернулась до управління соціального захисту населення — отримала роз’яснення від працівників та оформила заявку на перепризначення виплат.

«Для мене це кошти дуже потрібні. Адже я оплачую оренду житла, комунальні послуги. У мене є 7-річна дитина, яка потребує багатьох матеріальних речей, шкільне приладдя тощо. З’ясувалось, що я маю право на виплати, мені розповіли про необхідний пакет документів для перепризначення. Це мій паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про народження дитини, її ідентифікаційний код, довідка з Центру зайнятості та зі школи. Мені дуже швидко все переоформили, вдячна, що допомогли», — зазначила Юлія Лаврова, внутрішньо переміщена особа.

Українська

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