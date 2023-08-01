У Дніпрі розповіли, чому деякі переселенці з 1 серпня залишаться без виплат від держави

З 1 серпня деякі категорії переселенців залишаться без виплат від держави.

Чому саме – пояснили у Дніпровській міській раді.

Зазначається, що це стосується тих, хто перебуває за кордоном більше ніж 30 днів поспіль без обґрунтованих причин, відбуває покарання в місцях позбавлення волі або був засуджений за колабораціонізм. Також виплати не отримуватимуть громадяни, які повернулися до покинутого місця проживання.

Рішення про скасування виплат для певних категорій ВПО ухвалив Уряд в липні – постанови №709 та №789. Відповідно до них, є зміни і для громадян, чий майновий стан дозволяє здійснювати суттєві витрати без допомоги держави. Це стосується тих, хто після набуття чинності постанови №709 придбав новий транспортний засіб, нерухомість, має на депозитному рахунку понад 100 тис. грн, придбав іноземну валюту, банківські метали на суму більше ніж 100 тис. грн. Тим, хто має у власності житло, що розташоване на інших територіях ніж тих, де ведуться активні бойові дії або є окупованими, виплати теж не будуть подовжені, – розповіли у міськраді.

Решті внутрішньо переміщених осіб, які зараз отримують допомогу, виплати автоматично подовжать ще на пів року.

Переселенцям, які після 1 серпня вперше звернуться за отриманням допомоги, її призначать на пів року. Це ж стосується сімей, які вперше звертаються за призначенням допомоги з 1 листопада. Гроші у цьому випадку виплачуються щомісяця одному з членів сім’ї.

Також виплати автоматично подовжать ще на 6 місяців, якщо в родині є більше ніж три неповнолітні дитини, діти з інвалідністю, особи, які доглядають за людиною з інвалідністю, особи пенсійного віку. Виплати пролонгують і дітям, які прибули без супроводу законного представника, і тим, у кого сукупний дохід на одного члена сім’ї не перевищує 4 прожиткових мінімуми.

Розмір виплат для осіб з інвалідністю та дітей становить 3 тисячі гривень щомісячно, для інших – 2 тисячі гривень. Допомога не призначатиметься, якщо протягом 3 місяців перед зверненням член родини здійснив суттєві витрати чи оплатив послуги на суму, що перевищує 100 тис. грн. Водночас постановами № 709, 789 надано можливість отримувати виплати внутрішньо переміщеним особам, у яких після переміщення народилися діти, – зазначили у міській раді.

Як переселенцям оформити допомогу у Дніпрі

Можна подати заявку в управлінні соціального захисту населення ДМР за фактичним місцем проживання. Для цього знадобиться заява та документи, що підтверджують особу. Також можна запросити отримання виплат в електронному вигляді через портал «Дія».

У міській раді зазначили, що наразі у Дніпрі офіційно зареєстровано понад 177 тисяч переселенців. З них допомогу на проживання отримують майже 117 тисяч.

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