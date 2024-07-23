У Дніпрі розпочали прийом анкет на виготовлення учнівських для першокласників: куди звертатися

Комунальне підприємство «єДніпро» розпочав прийом анкет для виготовлення учнівських для першокласників. З ним усі школярі можуть безкоштовно їздити в електротранспорті та зі знижкою 25 % в автобусах. Пільги діють і під час канікул.
Про це повідомили в міській раді Дніпра.
Як оформити учнівський квиток:
Батьків також просять вчасно надавати інформацію до закладу та не допускати помилок при заповненні анкети.
“Тому аби кожна дитини вчасно отримала квиток, ми просимо відповідально ставитись до заповнення усіх необхідних даних. Також необхідно надати фото для учнівського. Воно повинно бути на світлому фоні, без зайвих предметів, у форматі jpeg», — наголосив директор КП «Цифрова трансформація та автоматизація інформаційних процесів міста «єДніпро» Дніпровської міської ради Артем Трапезніков.
Він також додав, що зараз вже завершується кампанія з перевипуску учнівських для 5-х, 10-х класів.
З питань учнівського квитка, його отримання чи перевипуску, можна звертатися на гарячу лінію КП «єДніпро»: 067-876-94-49, 050-876-94-49, 063-876-94 -94 з понеділка по четвер з 09:00 до 18:00, у п’ятницю з 09:00 до 16:45.
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