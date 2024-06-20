У Дніпрі “розламали” частину популярного ринку: що відомо

Один із популярних ринків на лівому березі розбирають.

Ринок “Північний”, що на проспекті Петра Калнишевського “розламали”. Принаймні про це повідомляють місцеві жителі в Facebook-спільноті “Райончик”.

Ринок “Північний” розламали. Може хтось знає, що буде на його місці? Чи буде там ринок, чи дадуть селянам торгувати? Сказали, що буде стоянка для авто та торгові кіоски, але точно не відомо. Жаль, адже багато хто там закуповував молочку, овочі та м’ясо, – розповідають дніпряни.

Працівник “Північного” ринку Андрій повідомив, що нині базар працює, але деякі кіоски переставили. Це підтверджують і покупці, які зазначають, що м’ясо та молочка продаються, де і раніше. А ось прилавки та деякі лотки переїхали.

Втім, на ринку досі торгують власною городиною селяни, заради яких покупці і приходять сюди.

Ринок “Північний” – що відомо?

Насправді ринок “Північний”, яким він був раніше, не функціонує вже давно. На цьому місці залишилися поодинокі продавці та кіоски, але такого асортименту, як років 10 тому, вже немає.

Ще до повномасштабної війни жителі Дніпра скаржилися на те, що територія колишнього ринку перетворилася на смітник. Також ходили чутки про те, що на місці базару можуть звести новий торговельний майданчик, але цей процес поставили на паузу.

Подальша доля ринку невідома.

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