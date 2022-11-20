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У Дніпрі розігрують сухпай окупанта

Сьогодні 11:46
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Один із фондів, заснованих у Дніпрі проводить розіграш із цікавою винагородою.

У Дніпрі проводить діяльність фонд “Патронус”. Основною місією фонду є допомога бійця ЗСУ. Для того, щоб зібрати кошти засновниці деколи проводять розіграші. 

Наразі триває один із таких, але його особливість у винагороді, яку отримає переможець. 

Той, хто випадково переможе в розіграші – отримає запакований сухпай окупанта.

Детальніше про розіграш можна дізнатися за посиланням.

Усі гроші, які будуть зібрані після проведення розіграшу, будуть спрямовані на придбання генератора для піхотинців Херсонського напрямку.

Новости Днепра про У Дніпрі розігрують сухпай окупанта

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Новости Днепра про У Дніпрі розігрують сухпай окупантаУкраїнська

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