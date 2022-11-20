У Дніпрі розігрують сухпай окупанта

У Дніпрі проводить діяльність фонд “Патронус”. Основною місією фонду є допомога бійця ЗСУ. Для того, щоб зібрати кошти засновниці деколи проводять розіграші.
Наразі триває один із таких, але його особливість у винагороді, яку отримає переможець.
Той, хто випадково переможе в розіграші – отримає запакований сухпай окупанта.
Детальніше про розіграш можна дізнатися за посиланням.
Усі гроші, які будуть зібрані після проведення розіграшу, будуть спрямовані на придбання генератора для піхотинців Херсонського напрямку.Елизавета Бельмас
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