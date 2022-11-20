У Дніпрі розігрують сухпай окупанта

Один із фондів, заснованих у Дніпрі проводить розіграш із цікавою винагородою.

У Дніпрі проводить діяльність фонд “Патронус”. Основною місією фонду є допомога бійця ЗСУ. Для того, щоб зібрати кошти засновниці деколи проводять розіграші.

Наразі триває один із таких, але його особливість у винагороді, яку отримає переможець.

Той, хто випадково переможе в розіграші – отримає запакований сухпай окупанта.

Детальніше про розіграш можна дізнатися за посиланням.

Усі гроші, які будуть зібрані після проведення розіграшу, будуть спрямовані на придбання генератора для піхотинців Херсонського напрямку.

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