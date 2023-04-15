У Дніпрі робітниці банку дурили мешканців окупованих територій, кравши їхні банківські картки

У Дніпрі дві співробітниці банку крали банківські картки у мешканців окупованих населених пунктів Луганської області. Вони перевипускали картки та паролі до них без відома власників.

Про махінацію зловмисниць розповіла пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Жінки переоформлювали вказані дані на підставну особу, у той час як справжні власники карт знаходились в окупації. Слідством було встановило цілих 18 фактів такого обману.

Аферисток затримали та повідомили про підозру за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах та зберігається на носіях такої інформації, вчинені повторно особами, які мають право доступу до неї (ч.ч. 1, 3 ст. 362 КК України).

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