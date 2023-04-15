У Дніпрі робітниці банку дурили мешканців окупованих територій, кравши їхні банківські картки

Про махінацію зловмисниць розповіла пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.
Жінки переоформлювали вказані дані на підставну особу, у той час як справжні власники карт знаходились в окупації. Слідством було встановило цілих 18 фактів такого обману.
Аферисток затримали та повідомили про підозру за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах та зберігається на носіях такої інформації, вчинені повторно особами, які мають право доступу до неї (ч.ч. 1, 3 ст. 362 КК України).
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