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  • У Дніпрі робітниці банку дурили мешканців окупованих територій, кравши їхні банківські картки

У Дніпрі робітниці банку дурили мешканців окупованих територій, кравши їхні банківські картки

Сьогодні 16:48
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У Дніпрі дві співробітниці банку крали банківські картки у мешканців окупованих населених пунктів Луганської області. Вони перевипускали картки та паролі до них без відома власників.

Новости Днепра про У Дніпрі робітниці банку дурили мешканців окупованих територій, кравши їхні банківські картки

Про махінацію зловмисниць розповіла пресслужба Дніпропетровської обласної прокуратури.

Жінки переоформлювали вказані дані на підставну особу, у той час як справжні власники карт знаходились в окупації. Слідством було встановило цілих 18 фактів такого обману.

Аферисток затримали та повідомили про підозру за фактом несанкціонованих дій з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп’ютерах), автоматизованих системах та зберігається на носіях такої інформації, вчинені повторно особами, які мають право доступу до неї (ч.ч. 1, 3 ст. 362 КК України).

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Новости Днепра про У Дніпрі робітниці банку дурили мешканців окупованих територій, кравши їхні банківські карткиУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі робітниці банку дурили мешканців окупованих територій, кравши їхні банківські карткиРусский

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