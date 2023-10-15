У Дніпрі рецидивіст викрав старенький “ВАЗ”, щоб “покататися” містом

Про це повідомляє пресслужба ГУНП у Дніпропетровській області.
Інцидент трапився на вулиці Високовольтній Соборного району.
До поліції звернувся власник автівки, який не побачив свого “залізного коня” на парковці біля будинку.
Патрульні оперативно затримали 21-річного раніше судимого за аналогічні злочини місцевого жителя.
На своє виправдання затриманий сказав, що просто “хотів покататися містом”.
Чоловіки вручили підозру за ч. 2 ст. 289 ККУ (незаконне заволодіння транспортом). Тепер викрадачу загрожує до 8 років позбавлення волі.
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