У Дніпрі рецидивіст обікрав АЗС

Чоловік, який вже має судимість, обікрав автозаправну станцію.

У Дніпрі затримали колишнього вʼязня, який обікрав місцеву заправку.

30 липня підозрюваний зайшов до приміщення автозаправної станції, звідки викрав товар з полички та пішов. Викрадене він продав.

Виявилося, що громадянин вже був неодноразово судимий за аналогічні злочини.

30 липня слідчі повідомили фігуранту про підозру. Наразі йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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