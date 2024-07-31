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У Дніпрі рецидивіст обікрав АЗС

Сьогодні 15:51
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Чоловік, який вже має судимість, обікрав автозаправну станцію.

Новости Днепра про У Дніпрі рецидивіст обікрав АЗС

У Дніпрі затримали колишнього вʼязня, який обікрав місцеву заправку.

30 липня підозрюваний зайшов до приміщення автозаправної станції, звідки викрав товар з полички та пішов. Викрадене він продав.

Виявилося, що громадянин вже був неодноразово судимий за аналогічні злочини.

30 липня слідчі повідомили фігуранту про підозру. Наразі йому загрожує до 8 років позбавлення волі.

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Новости Днепра про У Дніпрі рецидивіст обікрав АЗСУкраїнська

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