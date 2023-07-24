У Дніпрі реорганізують 4 ПТУ: які саме

Про це повідомили в ГумДепі.
Це стосується таких закладів:
Наразі їх передали у власність Дніпровської територіальної громади.
Відповідне рішення було прийнято 19 липня 2023 року на 39 черговій сесії Дніпровської міської ради. Таким чином влада виконала Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 № 974-р «Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у власність Дніпровської міської територіальної громади»!
Зауважимо, що з 2016 року видатки на підготовку робітничих кадрів для 12 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які розташовані на території нашого міста, здійснюються з бюджету Дніпровської міської територіальної громади.
Мета реорганізації – підготовка спеціалістів, які потрібні на ринку праці у Дніпрі.
З нетерпінням чекаємо, як ці зміни зміцнять сферу професійно-технічної освіти та вплинуть на майбутніх поколінь нашого міста. Світле майбутнє професійного розвитку наближається разом із цими енергійними кроками! – прокоментували це рішення в ГумДепі.
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