У Дніпрі реорганізують 4 ПТУ: які саме

У Дніпрі розпочали реорганізацію чотирьох державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти.

Про це повідомили в ГумДепі.

Це стосується таких закладів:

Державний заклад професійної (професійно-технічної) освіти «Вище професійне училище № 55 м. Дніпро»

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпровський професійний залізничний ліцей»

Професійно-технічне училище № 2 м. Дніпро

Державний професійно-технічний навчальний заклад «Дніпровське вище професійне училище будівництва».

Наразі їх передали у власність Дніпровської територіальної громади.

Відповідне рішення було прийнято 19 липня 2023 року на 39 черговій сесії Дніпровської міської ради. Таким чином влада виконала Розпорядження Кабінету Міністрів України від 28.10.2022 № 974-р «Про передачу цілісних майнових комплексів державних закладів професійної (професійно-технічної) освіти у власність Дніпровської міської територіальної громади»!

Зауважимо, що з 2016 року видатки на підготовку робітничих кадрів для 12 закладів професійної (професійно-технічної) освіти, які розташовані на території нашого міста, здійснюються з бюджету Дніпровської міської територіальної громади.

Мета реорганізації – підготовка спеціалістів, які потрібні на ринку праці у Дніпрі.

З нетерпінням чекаємо, як ці зміни зміцнять сферу професійно-технічної освіти та вплинуть на майбутніх поколінь нашого міста. Світле майбутнє професійного розвитку наближається разом із цими енергійними кроками! – прокоментували це рішення в ГумДепі.

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