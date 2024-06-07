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  • У Дніпрі реконструюють національний театр ім. Шевченка: хто профінансує ремонт

У Дніпрі реконструюють національний театр ім. Шевченка: хто профінансує ремонт

Сьогодні 19:58
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Реконструюють Дніпровський національний театр ім. Шевченка.

Новости Днепра про У Дніпрі реконструюють національний театр ім. Шевченка: хто профінансує ремонт

300 тис євро для Дніпровського національного театру ім. Тараса Шевченка виділить литовський Вільнюс на реконструкцію. Кошти візьмуть з Фонду допомоги України.

Про це повідомив керівник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Реконструювати хочуть велику машинну залу. Нині вона не експлуатується, але приміщення планують перетворити на справжній Мистецький хаб для проведення виставок, концертів, майстер-класів. Там же створять надійне та комфортне укриття для містян.

Роботи передбачають демонтаж всього застарілого. Для безбар’єрності простору – облаштування додаткового входу. А ще – сцени. Капітальний ремонт, установку вентиляції. Дякую міжнародним партнерам за підтримку регіону. Меру столиці Литви Валдасу Бенкунскасу за таке рішення. І Мінкульту за просування цієї важливої ініціативи, – розповів Сергій Лисак. 

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Новости Днепра про У Дніпрі реконструюють національний театр ім. Шевченка: хто профінансує ремонтУкраїнська

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