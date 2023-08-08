У Дніпрі раптово помер відомий театральний актор

Про це повідомили на Facebook-сторінці Дніпровського національного театру імені Т.Шевченка.
Про сумну звістку стало відомо 7 серпня. За словами колег, Валерій Мойсеєнко останнім часом сильно занедужав. На жаль, тривала хвороба забрала життя актора.
Ліричне обдарування, прекрасні вокальні дані, легка вдача актора завжди полонили наші серця, а його відповідальне ставлення до професії служило прикладом для молодих акторів. У нашій пам’яті Валерій Мойсеєнко завжди залишиться добрим, мудрим, дотепним. Світла пам’ять митцеві! Щире співчуття рідним і близьким актора, – йдеться в повідомленні театру.
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