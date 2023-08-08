У Дніпрі раптово помер відомий театральний актор

На 65-му році життя помер заслужений артист України Валерій Мойсеєнко.

Про це повідомили на Facebook-сторінці Дніпровського національного театру імені Т.Шевченка.

Про сумну звістку стало відомо 7 серпня. За словами колег, Валерій Мойсеєнко останнім часом сильно занедужав. На жаль, тривала хвороба забрала життя актора.

Все своє сценічне життя митець пов’язав з театром Шевченка. Актор пройшов шлях від початківця до провідного майстра сцени. Серед відомих образів Валерія – Назар Стодоля з однойменної драми Т.Шевченка, Осип Скорик зі “Сватання на Гончарівці” Г. Квітки-Основ’яненка, Боні з оперети І.Кальмана “Сільва” та багато інших.