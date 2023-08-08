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У Дніпрі раптово помер відомий театральний актор

Сьогодні 10:54
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На 65-му році життя помер заслужений артист України Валерій Мойсеєнко.

Новости Днепра про У Дніпрі раптово помер відомий театральний актор

Про це повідомили на Facebook-сторінці Дніпровського національного театру імені Т.Шевченка. 

Про сумну звістку стало відомо 7 серпня. За словами колег, Валерій Мойсеєнко останнім часом сильно занедужав. На жаль, тривала хвороба забрала життя актора. 

Все своє сценічне життя митець пов’язав з театром Шевченка. Актор пройшов шлях від початківця до провідного майстра сцени. Серед відомих образів Валерія – Назар Стодоля з однойменної драми Т.Шевченка, Осип Скорик зі “Сватання на Гончарівці” Г. Квітки-Основ’яненка, Боні з оперети І.Кальмана “Сільва” та багато інших.
 
Ліричне обдарування, прекрасні вокальні дані, легка вдача актора завжди полонили наші серця, а його відповідальне ставлення до професії служило прикладом для молодих акторів. У нашій пам’яті Валерій Мойсеєнко завжди залишиться добрим, мудрим, дотепним. Світла пам’ять митцеві! Щире співчуття рідним і близьким актора, – йдеться в повідомленні театру.

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Новости Днепра про У Дніпрі раптово помер відомий театральний акторУкраїнська

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