У Дніпрі раптово помер відомий адвокат

У Дніпрі помер адвокат Ілля Бондар.

Про сумну звістку повідомила його дружина Ірина та син Євген.

Ілля Леонідович Бондар помер у ніч на 29 жовтня. Як повідомила його дружина, причиною смерті став тромб, який відірвався. Разом з Іриною в шлюбі вони прожили 35 років.

Зупинилося серце мого чоловіка… Найкращого чоловіка у світі, найкращого тата, він був справжнім татом для нашого сина та його дружини, найкращого дідуся у світі. І найкращого адвоката, – пише пані Ірина.

Попрощалися з Іллею Леонідовичем сьогодні, 30 жовтня, на Успенській площі в Будинку Пчолкіна.

Поховали пана Іллю за іудейськими традиціями, повідомив син Євген.

Ілля Бондар – засновник та президент Sherman Law Company, керівник практики захисту бізнесу та практики кримінального права. В 1983 році закінчив Харківський юридичний інститут. Адвокат с 1985 року.

Світла пам’ять!

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