У Дніпрі призупинили водопостачання на декількох вулицях: адреси

Деякі вулиці Дніпра залишились без води на певний час, а також на низці вулиць є проблема з тиском подачі води.

Список адрес публікують із самого ранку в Telegram-каналі КП “Дніпроводоканал”. Із появою світла було відновлено водопостачання на низці вулиць.

Генадій Корбан у своєму Telegram-каналі опублікував актуальну інформацію щодо води станом на 11:30.

У зв’язку з відсутністю електропостачання знижено тиск подачі води за адресами:

вул. Панікахи, 117, 119, 121;

вул. Запорізьке Шосе, 62, 66, 68, 72, 74, 78, 80, 82, 119, 121;

вул. Комбрига Петрова, 29, 33;

Ж/м Тополя-3, д. 31Б;

вул. Будівельників, 12, 14, 14А, 14Б;

вул. Фабрично-Заводська, 3, 3А, 18, 20;

просп. Богдана Хмельницького, 26А, 28А, 30, 30А, 32А, 34, 36, 38;

вул. Новокримська, 1, 3, 4, 4А, 5, 7.

Окрім того, наразі проводяться аварійні роботи на деяких вулицях, відсутнє водопостачання:

вул. Привокзальна, 3;

вул. Березанівська;

вул. Мохова;

проспект Петра Калнишевського, 15;

вулиця Осіння, 19.

Водопостачання та нормативний тиск буде відновлено у найближчий час.

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