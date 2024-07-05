У Дніпрі призупинили водопостачання на декількох вулицях: адреси
Деякі вулиці Дніпра залишились без води на певний час, а також на низці вулиць є проблема з тиском подачі води.
Список адрес публікують із самого ранку в Telegram-каналі КП “Дніпроводоканал”. Із появою світла було відновлено водопостачання на низці вулиць.
Генадій Корбан у своєму Telegram-каналі опублікував актуальну інформацію щодо води станом на 11:30.
У зв’язку з відсутністю електропостачання знижено тиск подачі води за адресами:
вул. Панікахи, 117, 119, 121; вул. Запорізьке Шосе, 62, 66, 68, 72, 74, 78, 80, 82, 119, 121; вул. Комбрига Петрова, 29, 33; Ж/м Тополя-3, д. 31Б; вул. Будівельників, 12, 14, 14А, 14Б; вул. Фабрично-Заводська, 3, 3А, 18, 20; просп. Богдана Хмельницького, 26А, 28А, 30, 30А, 32А, 34, 36, 38; вул. Новокримська, 1, 3, 4, 4А, 5, 7.
Окрім того, наразі проводяться аварійні роботи на деяких вулицях, відсутнє водопостачання:
вул. Привокзальна, 3; вул. Березанівська; вул. Мохова; проспект Петра Калнишевського, 15; вулиця Осіння, 19.
Водопостачання та нормативний тиск буде відновлено у найближчий час.
Читайте також:
Українська Русский Ердем Альона
Автор:
Новини Дніпра
Сьогодні 13:50
В Україні з 9 по 24 липня зміняться графіки відключень.
Новини Дніпра
Сьогодні 13:45
Внаслідок обстрілу загинув співробітник ДНУ.
Новини Дніпра
Сьогодні 13:21
В Укренерго спростували черговий фейк про відключення світла.
Новини Дніпра
Сьогодні 12:57
Біля Інфізу сталася потрійна ДТП.