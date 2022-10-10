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У Дніпрі призупинили роботу 6 тролейбуса: подробиці

Сьогодні 10:31
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Рух тимчасово призупинено.

Новости Днепра про У Дніпрі призупинили роботу 6 тролейбуса: подробиці

Тимчасово зупинено роботу тролейбусного маршруту №6. Маршрут працює до пров. Добровольців без заїзду на ж/м Придніпровськ. Про його відновлення додатково буде повідомлено.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про тимчасове зупинення роботи автобусного маршруту №18.

Крім цього, тимчасово організовано об’їздив вулиці Калинової через вулицю Байкальську (на участку вул. Калинової від вул. Янтарної до просп. Слобожанського).

На інших маршрутах поки без змін.

Новости Днепра про У Дніпрі призупинили роботу 6 тролейбуса: подробиціУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі призупинили роботу 6 тролейбуса: подробиціРусский

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