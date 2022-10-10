У Дніпрі призупинили роботу 6 тролейбуса: подробиці

Тимчасово зупинено роботу тролейбусного маршруту №6. Маршрут працює до пров. Добровольців без заїзду на ж/м Придніпровськ. Про його відновлення додатково буде повідомлено.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про тимчасове зупинення роботи автобусного маршруту №18.
Крім цього, тимчасово організовано об’їздив вулиці Калинової через вулицю Байкальську (на участку вул. Калинової від вул. Янтарної до просп. Слобожанського).
На інших маршрутах поки без змін.Яна Юхименко
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