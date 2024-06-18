У Дніпрі припинив роботу один із “паспортних столів”

Про це повідомили в Державній міграційній службі Дніпропетровської області.
З технічних причин від сьогодні, 18 червня, призупиняється приймання громадян у відділі №6 м. Дніпро ГУ Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області, який розташований за адресою: вулиця Робоча, 22-А.
Люди, які зареєструвалися в електронній черзі на цей день у зазначеному відділі, можуть отримати послуги у будь-якому іншому підрозділі Міграційної служби.
Про відновлення роботи відділу повідомлять заздалегідь.
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Дізнатися адреси інших “паспортних столів” можна ТУТ.
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