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У Дніпрі припинив роботу один із “паспортних столів”

Сьогодні 21:59
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Це тимчасово.

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Про це повідомили в Державній міграційній службі Дніпропетровської області. 

З технічних причин від сьогодні, 18 червня, призупиняється приймання громадян у відділі №6 м. Дніпро ГУ Державної міграційної служби України в Дніпропетровській області, який розташований за адресою: вулиця Робоча, 22-А.

Люди, які зареєструвалися в електронній черзі на цей день у зазначеному відділі, можуть отримати послуги у будь-якому іншому підрозділі Міграційної служби.

Про відновлення роботи відділу повідомлять заздалегідь.

Слідкуйте за новинами на наших офіційних сторінках у соцмережах та сайті. Просимо вибачення за незручності та дякуємо за розуміння! – йдеться у повідомленні. 

Дізнатися адреси інших “паспортних столів” можна ТУТ. 

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