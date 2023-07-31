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У Дніпрі, прикриваючись волонтерством для ЗСУ, депутат видурив з людей 10 мільйонів

Сьогодні 12:36
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Депутат із Сум організував у Дніпрі колцентр, працівники якого, видурювали у людей гроші, прикриваючись допомогою для ЗСУ.

Новости Днепра про У Дніпрі, прикриваючись волонтерством для ЗСУ, депутат видурив з людей 10 мільйонів

Про деталі схеми розповіли в Нацполіції. 

Депутат однієї з міських рад Сумщини створив два колцентри в Києві та Дніпрі. Піймали зловмисника ще у вересні минулого року, але зараз справу передали до суду. 

Депутат найняв менеджерів та операторів, які працювали в офісах. Співробітники колцентру телефонували підприємцям та просили перерахувати гроші до їхнього благодійного фонду, який збирає допомогу для ЗСУ. Щоб втертися в довіру, вони називали конкретні товари на які збирали гроші. Це були тепловізори, прилади нічного бачення та шоломи.

Бізнесмени перераховували кошти, які потім пересилалися на рахунки підконтрольних осіб та розподілялися між учасниками схеми.

За декілька місяців вдалося “заробити” майже 10 мільйонів гривень. Щоб приховати свій злочин, представники фейкового благодійного фонду справді пересилали незначну частину грошей на потреби ЗСУ.

Наразі матеріали кримінального провадження скеровано до суду. Зловмисникам загрожує до 12-ти років позбавлення волі.

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Новости Днепра про У Дніпрі, прикриваючись волонтерством для ЗСУ, депутат видурив з людей 10 мільйонівУкраїнська

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