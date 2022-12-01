У Дніпрі приготували торт із грошей (ФОТО)

Кондитер із Дніпра Дмитро Нікіфоренко приготував торт із грошей.

Зазначимо, гроші не справжні, а їстівні, а тортик у вигляді сейфа, із якого випадають долари.

Назва цього шедевра, за словами кондитера, – “Укриття для грошей”.

Вага десерта – 8,5 кг. Усередині: вершковий бісквіт, крем Чіз, полуничне конфі + бананово-апельсиновий курд. Декор: шоколад, цукровий друк.

Усе їстівне, – зазначає Дмитро.

До речі, кондитер працював над шедевром навіть при світлі свічок – коли не було електрики.

Нагадаємо, раніше ми писали, що кондитер із Дніпра зробив торт у вигляді райського острова (ФОТО).

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