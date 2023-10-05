У Дніпрі прибрали цар-гараж, який 25 років стояв на проїзній частині

Днями у Дніпрі на вулиці Горяній прибрали гараж, який 25 років закривав половину проїзної частини.

Дніпряни поскаржилися до Громадської Ради Дніпра на цар-гараж, який стояв на проїзній частині.

Здається, ніби цей гараж стоїть у траві. Насправді це проїзна частина вулиці, а трава тут виросла саме тому, що гараж перекрив проїзд, – йдеться у зверненні.

Його зареєстрували та передали в КП “Благоустрій”. У середу комунальники демонтували «нахабний цар-гараж».

У середу демонтували гараж на вулиці Горяній. 25 років мук закінчено. Велике дякую! – написав дніпрянин Андрій.

Якщо ви помітили незаконні споруди, можете повідомити про це на гарячу лінію міськради:

(056) 732-12-12;

(095) 732-12-12;

(096) 732-12-12;

(073) 732-12-12.

Або за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради (з понеділка по п’ятницю з 9 до 17 години):

(095) 816-39-11;

(093) 261-32-25;

(063) 402-79-56;

(063) 681-61-82;

(068) 638-28-48.

Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі можуть примусово демонтувати з десяток кіосків.

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