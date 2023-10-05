У Дніпрі прибрали цар-гараж, який 25 років стояв на проїзній частині

Дніпряни поскаржилися до Громадської Ради Дніпра на цар-гараж, який стояв на проїзній частині.
Здається, ніби цей гараж стоїть у траві. Насправді це проїзна частина вулиці, а трава тут виросла саме тому, що гараж перекрив проїзд, – йдеться у зверненні.
Його зареєстрували та передали в КП “Благоустрій”. У середу комунальники демонтували «нахабний цар-гараж».
У середу демонтували гараж на вулиці Горяній. 25 років мук закінчено. Велике дякую! – написав дніпрянин Андрій.
Якщо ви помітили незаконні споруди, можете повідомити про це на гарячу лінію міськради:
Або за номерами Штабу взаємодопомоги Громадської ради (з понеділка по п’ятницю з 9 до 17 години):
Нагадаємо, раніше ми писали, що у Дніпрі можуть примусово демонтувати з десяток кіосків.
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