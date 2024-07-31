У Дніпрі проведуть марафон пригод з безлімітним лимонадом та солодкою ватою: адреса

Завтра, 1 серпня, у парку ім.Писаржевського проведуть марафон пригод.
Про це повідомляє КП “Міська інфраструктура”.
В рамках марафону пригод на дітей чекають майстеркласи, солодка вата, безпрограшна лотерея та безлімітний лимонад. Участь безкоштовна. Захід триватиме з 17:00 до 19:00.
Отже, на дітей чекають 1 серпня у парку імені Писаржевського на 17:00. Організатори зазначають, що з собою потрібно брати гарний настрій, друзів та жагу отримати приз.
Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі в серпні працюватиме ботанічний сад.
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