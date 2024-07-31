Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter
  • Сайт Дніпра
  • Новини
  • У Дніпрі проведуть марафон пригод з безлімітним лимонадом та солодкою ватою: адреса

У Дніпрі проведуть марафон пригод з безлімітним лимонадом та солодкою ватою: адреса

Сьогодні 15:59
просмотров

У Дніпрі запланували цікавий захід для дітей.

Новости Днепра про У Дніпрі проведуть марафон пригод з безлімітним лимонадом та солодкою ватою: адреса

Завтра, 1 серпня, у парку ім.Писаржевського проведуть марафон пригод.

Про це повідомляє КП “Міська інфраструктура”.

В рамках марафону пригод на дітей чекають майстеркласи, солодка вата, безпрограшна лотерея та безлімітний лимонад. Участь безкоштовна. Захід триватиме з 17:00 до 19:00.

Отже, на дітей чекають 1 серпня у парку імені Писаржевського на 17:00. Організатори зазначають, що з собою потрібно брати гарний настрій, друзів та жагу отримати приз.

Нагадаємо, раніше ми писали, як у Дніпрі в серпні працюватиме ботанічний сад. 

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі проведуть марафон пригод з безлімітним лимонадом та солодкою ватою: адресаУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі проведуть марафон пригод з безлімітним лимонадом та солодкою ватою: адресаРусский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Мер Дніпра пояснив, чому місто не може живитися від генератора, коли немає світла
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:25
    Мер Дніпра пояснив, чому місто не може живитися від генератора, коли немає світла

    Філатов пояснив, чому не місто не може повністю жити на…

    Над Дніпропетровщиною сили ППО збили ворожий безпілотник
    Новини Дніпра
    Сьогодні 16:20
    Над Дніпропетровщиною сили ППО збили ворожий безпілотник

    Над Дніпропетровською областю збили розвідувальний дрон.

    У Дніпрі рецидивіст обікрав АЗС
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:51
    У Дніпрі рецидивіст обікрав АЗС

    Чоловік, який вже має судимість, обікрав автозаправну станцію.

    Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон надали охорону: причина
    Новини Дніпра
    Сьогодні 15:27
    Підозрюваному у вбивстві Ірини Фаріон надали охорону: причина

    18-річному В’ячеславу Зінченку, якого підозрюють у вбивстві Ірини Фаріон, надали…

    Наверх