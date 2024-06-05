У Дніпрі протягом 2 років переховувався іноземець

Правоохоронці виявили 51-річного іноземця, який нелегально проживав у Дніпрі протягом двох років.

Інформацію про це опублікували у Telegram-каналі Поліції Дніпропетровської області.

Нелегального мігранта, який переховувався від правоохоронних органів, виявили поліцейські Управління міграційної поліції ГУНП в Дніпропетровській області спільно з інспекторами ГУ ДМС в Дніпропетровській області, – йдеться у публікації.

Сьогодні, 5 червня, чоловіка доставили до пункту тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства.

Згідно повідомлення правоохоронців, іноземець є громадянином Республіки Вірменія, куди його надалі депортують.

Нагадаємо, у травні у Дніпрі затримали іноземця, який 7 років нелегально проживав в Україні, а також з Дніпра видворили нелегалку з рф.

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