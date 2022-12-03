У Дніпрі просять започаткувати святкування Всесвітнього дня дніпрянина

Містяни створили петицію з проханням започаткувати Всесвітній день дніпрянина.

Мешканці Дніпра пропонують створити Всесвітній день дніпрянина. Відповідне голосування з’явилося на сайті Єдиної системи місцевих петицій.

У зв’язку з тим, що численна кількість представників нашого славетного міста Дніпро, а також людей, що були пов’язані з містом певним чином, живуть у різних точках земної кулі, проте мають теплі спогади про ці моменти і допомагають місту матеріально і культурно, пропонується розглянути питання на сесії міськради про створення неофіційного чи офіційного свята, яке б мало назву “Всесвітній день дніпрянина” і відзначати це свято у другу суботу вересня, що припадає на один з днів святкування Дня міста Дніпро, – зазначено в тексті петиції.