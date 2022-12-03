У Дніпрі просять започаткувати святкування Всесвітнього дня дніпрянина
У Дніпрі просять започаткувати святкування Всесвітнього дня дніпрянина
Сьогодні 20:10
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Містяни створили петицію з проханням започаткувати Всесвітній день дніпрянина.
Мешканці Дніпра пропонують створити Всесвітній день дніпрянина. Відповідне голосування з’явилося на сайті Єдиної системи місцевих петицій.
Авторка звернення зазначає, що за межами Дніпра та України живе багато наших земляків, тому потрібно створити офіційне чи неофіційне свято, яке б називалося Всесвітній день дніпрянина. Відзначати вона його пропонує у другу суботу вересня – разом із Днем міста.
У зв’язку з тим, що численна кількість представників нашого славетного міста Дніпро, а також людей, що були пов’язані з містом певним чином, живуть у різних точках земної кулі, проте мають теплі спогади про ці моменти і допомагають місту матеріально і культурно, пропонується розглянути питання на сесії міськради про створення неофіційного чи офіційного свята, яке б мало назву “Всесвітній день дніпрянина” і відзначати це свято у другу суботу вересня, що припадає на один з днів святкування Дня міста Дніпро, – зазначено в тексті петиції.
На думку авторки звернення, таке свято об’єднає дніпрян та приверне увагу до міста. Поки що петиція не користується популярністю, опублікували її ще 6 жовтня і за два місяці звернення набрало лише 4 голоси.
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