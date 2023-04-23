У Дніпрі просять перейменувати проспект Гагаріна: з’явилася петиція

У Дніпрі знову просять перейменувати проспект Гагаріна.

Цього разу є готовий варіант нової назви. Проспект Гагаріна пропонують перейменувати на честь вченого та ракетобудівника з українським корінням Сергія Корольова.

Відповідне звернення нещодавно з’явилося на сайті місцевих петицій.

Автор голосування стверджує, що проспект Гагаріна має стати проспектом Корольова.

Сьогодні вже 62-га річниця успіху інженерної думки Корольова Сергія Павловича по відправленню росіян у космос. З чим я вас і вітаю! Але на честь академіка Сергія Павловича в місті Дніпро названо звичайну вулицю на околиці. А на честь того росіянина цілий проспект аж в самому центрі, – мовиться в тексті петиції.

Петицію опублікували 13 квітня, і станом на 23 число її підписало всього 10 людей. Для того, щоб її розглянули в міськраді треба зібрати 3 тисяч голосів.

Зазначимо, що раніше в Дніпрі вже пропонували обрати нове ім’я для проспекту Гагаріна. Дніпрянин стверджує, що радянський космонавт, на честь якого названа вулиця зараз, не є світовим генієм та не має зв’язку з Дніпром, тому цей топонім треба змінити.

За словами дніпрян, на проспекті Гагаріна розташовані ледь не всі університеті міста, тому цілком логічно було назвати його на Університетський або Науковий. Серед інших версія звучали: Нагорний (бо нагорний ринок), Просвітянський (бо просвіта та наука) або Студентів (бо тут купа гуртожитків).

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