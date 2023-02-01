У Дніпрі пропонують назвати одну із вулиць на честь легендарного грузинського актора Вахтана Кікабідзе

Мешканці Дніпра пропонують назвати одну із вулиць на честь Вахтана Кікабідзе.

Відповідне звернення з’явилося на сайті Єдиних місцевих петицій.

У петиції зазначається, що Вахтан Кікабідзе все своє життя був великим другом України. До прикладу, в 2022 році всі виручені від концерту гроші він спрямував на допомогу 26-й артилерійській бригаді ім. Романа Дашкевича.

Автор петиції зазначає, що актор мав багато російських нагород, але відмовився від них, після російського вторгнення в Грузію в 2008 році і більше ніколи не виступав в РФ.

Його ім’я ми повинні пам’ятати назавжди та знати і майбутні покоління українців, – зазначає автор петиції.

Саме тому автор вважає, що в Дніпрі має з’явитися вулиця на честь актора.

Нагадаємо, Вахтан Кікабідзе помер 15 січня цього року. Йому було 84 роки.

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