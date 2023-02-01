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  • У Дніпрі пропонують назвати одну із вулиць на честь легендарного грузинського актора Вахтана Кікабідзе

У Дніпрі пропонують назвати одну із вулиць на честь легендарного грузинського актора Вахтана Кікабідзе

Сьогодні 21:02
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Мешканці Дніпра пропонують назвати одну із вулиць на честь Вахтана Кікабідзе.

Новости Днепра про У Дніпрі пропонують назвати одну із вулиць на честь легендарного грузинського актора Вахтана Кікабідзе

Відповідне звернення з’явилося на сайті Єдиних місцевих петицій.

У петиції зазначається, що Вахтан Кікабідзе все своє життя був великим другом України. До прикладу, в 2022 році всі виручені від концерту гроші він спрямував на допомогу 26-й артилерійській бригаді ім. Романа Дашкевича.

Автор петиції зазначає, що актор мав багато російських нагород, але відмовився від них, після російського вторгнення в Грузію в 2008 році і більше ніколи не виступав в РФ.

Його ім’я ми повинні пам’ятати назавжди та знати і майбутні покоління українців, – зазначає автор петиції.

Саме тому автор вважає, що в Дніпрі має з’явитися вулиця на честь актора. 

Новости Днепра про У Дніпрі пропонують назвати одну із вулиць на честь легендарного грузинського актора Вахтана Кікабідзе

Нагадаємо, Вахтан Кікабідзе помер 15 січня цього року. Йому було 84 роки.

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