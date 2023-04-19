У Дніпрі пролунали вибухи, працює ППО, – Єрмак

Жителі Дніпра сьогодні, 19 квітня, увечері почули вибухи. У Дніпропетровській області оголошено повітряну тривогу.

Місцева влада поки не коментує інцидент.

“Дніпро, у місті працює ППО”, – написав керівник Офісу президента Андрій Єрмак.

При цьому більш докладних деталей він не розкрив.

Жителям регіону необхідно пройти до укриття. Не ігноруйте тривоги!

Нагадаємо, сьогодні Резніков підтвердив, що системи протиповітряної оборони Patriot нарешті прибули в Україну, тож захист неба від російських загарбників стане ефективнішим.

Тримайся, Дніпропетровщина! Віримо в ЗСУ! Все буде УКраїна!

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