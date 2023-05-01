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У Дніпрі пролунало декілька вибухів: що відомо

Сьогодні 04:55
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У Дніпрі було чутно вибухи.

Зранку 1 травня в Дніпрі було чутно вибухи.

Повітряна тривога розпочалась о 3:16 і через годину поширилася на всю територію України. 

Раніше голова ОП Андрій Єрмак попереджував про небезпеку та закликав реагувати на тривоги.

Голова обласної ради Микола Лукашук теж написав повідомлення із застереженням для дніпрян та мешканці області. 

Новости Днепра про У Дніпрі пролунало декілька вибухів: що відомо

Попередньо, вибухи чули також в Павлограді. Про це повідомляють в телеграм-каналах з посиланням на місцевих. 

Андрій Єрмак повідомляв про роботу ППО.

Загроза все ще триває. Будьте обережні.

upd: близько 5 ранку було чутно ще один вибух.

Поки що нічого не відомо про наслідки та чи була це робота ППО. Як завжди чекаємо усі подробиці від очільника військової адміністрації або Повітряних Сил.

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Новости Днепра про У Дніпрі пролунало декілька вибухів: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі пролунало декілька вибухів: що відомоРусский

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