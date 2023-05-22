Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі пролунало більше десяти потужних вибухів

Сьогодні 03:46
просмотров

У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів.

У Дніпрі близько 3:30 мешканці міста чули з десяток потужних вибухів. 

Мер Дніпра Борис Філатов просить нічого не знімати та не викладати в соцмережі.

Голова обласної ради Микола Лукашук теж застерігає про небезпеку. 

Голова ОВА Сергій Лисак просить зберігайти спокій та залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Телеграм-канали стверджують, що в місті почалася пожежа. Про масштаби руйнувань чи постраждалих поки що інформації немає.

Моніторингові групи повідомляють. що це ймовірно був пуск ракет х22 в сторону міста, але чекаємо на інформацію від повітряних сил.

 

Новости Днепра про У Дніпрі пролунало більше десяти потужних вибухівУкраїнська

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Дніпропетровщина знов опинилася під обстрілами: окупанти атакували вдень два райони області
    Новини Дніпра
    Вчора 19:44
    Дніпропетровщина знов опинилася під обстрілами: окупанти атакували вдень два райони області

    Сьогодні вдень, 21 травня, російські окупанти атакували два райони Дніпропетровської…

    Дороги перетворилися на озера: у Дніпрі через зливу стався ряд ДТП та утворилися затори (ФОТО)
    Новини Дніпра
    Вчора 17:47
    Дороги перетворилися на озера: у Дніпрі через зливу стався ряд ДТП та утворилися затори (ФОТО)

    У неділю, 21 травня, Дніпро накрили сильні дощі. Через зливу…

    Сьогодні дніпряни зможуть побачити на небі рідкісний феномен сяйва да Вінчі: де і коли спостерігати
    Новини Дніпра
    Вчора 17:07
    Сьогодні дніпряни зможуть побачити на небі рідкісний феномен сяйва да Вінчі: де і коли спостерігати

    Сьогодні, 21 травня, українці, зокрема й дніпряни, матимуь змогу спостерігати…

    Люди сидять в салоні з парасолею: у Дніпрі дощ пішов просто в маршрутці (ВІДЕО)
    Новини Дніпра
    Вчора 16:48
    Люди сидять в салоні з парасолею: у Дніпрі дощ пішов просто в маршрутці (ВІДЕО)

    Сьогодні, 21 травня, Дніпро накрили рясні травневі дощі. Не сховатися…

    Наверх