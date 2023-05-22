У Дніпрі пролунало більше десяти потужних вибухів

У Дніпрі пролунала серія потужних вибухів.

У Дніпрі близько 3:30 мешканці міста чули з десяток потужних вибухів.

Мер Дніпра Борис Філатов просить нічого не знімати та не викладати в соцмережі.

Голова обласної ради Микола Лукашук теж застерігає про небезпеку.

Голова ОВА Сергій Лисак просить зберігайти спокій та залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Телеграм-канали стверджують, що в місті почалася пожежа. Про масштаби руйнувань чи постраждалих поки що інформації немає.

Моніторингові групи повідомляють. що це ймовірно був пуск ракет х22 в сторону міста, але чекаємо на інформацію від повітряних сил.

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