У Дніпрі пролунало більше десяти потужних вибухів

У Дніпрі близько 3:30 мешканці міста чули з десяток потужних вибухів.
Мер Дніпра Борис Філатов просить нічого не знімати та не викладати в соцмережі.
Голова обласної ради Микола Лукашук теж застерігає про небезпеку.
Голова ОВА Сергій Лисак просить зберігайти спокій та залишатися в укриттях до відбою тривоги.
Телеграм-канали стверджують, що в місті почалася пожежа. Про масштаби руйнувань чи постраждалих поки що інформації немає.
Моніторингові групи повідомляють. що це ймовірно був пуск ракет х22 в сторону міста, але чекаємо на інформацію від повітряних сил.
Яна Юхименко
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