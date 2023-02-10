Мешканці Дніпра чули декілька вибухів.
Тривогу в Дніпрі оголосили в 3:44. Незадовго після цього пролунав перший вибух. Попередньо, в нашу сторону запустили калібри з моря.
Окрім Дніпра вибухи чули в Вінниці та Харкові. Попередньо, в Дніпрі працювали сили ППО та є збиття ракет. Станом на зараз, даних про руйнування в місті не надходило. Втім, чекаємо ранку та офіційної інформації від ОВА.
Зазначимо, що ввечері голова ОВА Сергій Лисак повідомляв про можливу атаку дронів-камікадзе. У Дніпрі тоді вибухів не було, але їх чули мешканці області. О 1:26 тривогу скасували.
Ракетна атака триває, у низці областей лунає тривога. Радимо залишатися подалі від вікон.
upd: У повітряному командуванні Схід підтвердили роботу ППО.
Повітряне командування “Схід”: Дуже гучна ніч в Дніпрі, зате нічого не прилетіло, подробиці пізніше, – сказано в повідомленні.
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