У Дніпрі прогриміло декілька вибухів: що відомо - Днепр Инфо
У Дніпрі прогриміло декілька вибухів: що відомо
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Сегодня 04:33

У Дніпрі чули вибухи.

Мешканці Дніпра чули декілька вибухів. 

Тривогу в Дніпрі оголосили в 3:44. Незадовго після цього пролунав перший вибух. Попередньо, в нашу сторону запустили калібри з моря. 

Окрім Дніпра вибухи чули в Вінниці та Харкові. Попередньо, в Дніпрі працювали сили ППО та є збиття ракет. Станом на зараз, даних про руйнування в місті не надходило. Втім, чекаємо ранку та офіційної інформації від ОВА. 

Зазначимо, що ввечері голова ОВА Сергій Лисак повідомляв про можливу атаку дронів-камікадзе. У Дніпрі тоді вибухів не було, але їх чули мешканці області. О 1:26 тривогу скасували. 

Ракетна атака триває, у низці областей лунає тривога. Радимо залишатися подалі від вікон. 

upd: У повітряному командуванні Схід підтвердили роботу ППО.

Повітряне командування “Схід”: Дуже гучна ніч в Дніпрі, зате нічого не прилетіло, подробиці пізніше, – сказано в повідомленні. 

Новости Днепра про У Дніпрі прогриміло декілька вибухів: що відомо

Новости Днепра про У Дніпрі прогриміло декілька вибухів: що відомо

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