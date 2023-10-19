У Дніпрі прогриміла серія вибухів: що відомо

У Дніпрі близько першої години дня чули декілька вибухів.
У Повітряних силах згодом попередили про загрозу повторних ударів.
Вибухи також підтвердив очільник ОВА Сергій Лисак, який зауважив що ракетна небезпека триває.
Про вибухи також повідомляли у сусідньому Запоріжжі.
Деталі, як завжди після закінчення повітряної тривоги.
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