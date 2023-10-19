У Дніпрі прогриміла серія вибухів: що відомо

У Дніпрі 19 жовтня було гучно.

У Дніпрі близько першої години дня чули декілька вибухів.

У Повітряних силах згодом попередили про загрозу повторних ударів.

Вибухи також підтвердив очільник ОВА Сергій Лисак, який зауважив що ракетна небезпека триває.

Про вибухи також повідомляли у сусідньому Запоріжжі.

Деталі, як завжди після закінчення повітряної тривоги.

Читайте також:

Українська Русский

Автор: