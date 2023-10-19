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У Дніпрі прогриміла серія вибухів: що відомо

Сьогодні 12:55
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У Дніпрі 19 жовтня було гучно.

У Дніпрі близько першої години дня чули декілька вибухів. 

У Повітряних силах згодом попередили про загрозу повторних ударів. 

Вибухи також підтвердив очільник ОВА Сергій Лисак, який зауважив що ракетна небезпека триває. 

Про вибухи також повідомляли у сусідньому Запоріжжі. 

Деталі, як завжди після закінчення повітряної тривоги. 

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Новости Днепра про У Дніпрі прогриміла серія вибухів: що відомоУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі прогриміла серія вибухів: що відомоРусский

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