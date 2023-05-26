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У Дніпрі прогриміла серія потужних вибухів

Сьогодні 03:42
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У Дніпрі лунали вибухи
Новости Днепра про У Дніпрі прогриміла серія потужних вибухів

фото умовне

Близько 3:30-3:40 у Дніпрі пролунала серія потужних вибухів. 

Мер Дніпра Борис підтверджує вибухи в місті та закликає не нічого не знімати та не викладати до соцмереж.

Голова облради Микола Лукашук теж попереджає про небезпеку. 

Попередньо, місто атакували БПЛА та ракетами.

Про результати збиттів та наслідки дізнаємося як завжди зранку від ОВА та Повітряних сил. 

Станом на 3:46 тривога триває і поширилася на захід України. 

upd: близько 4 години ранку пролунало ще декілька вибухів

Новости Днепра про У Дніпрі прогриміла серія потужних вибухівУкраїнська Новости Днепра про У Дніпрі прогриміла серія потужних вибухівРусский

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