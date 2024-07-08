У Дніпрі продовжують ремонтувати зливову каналізацію у дворах житлових будинків

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У Дніпрі, у дворі по вул. Янтарній 71/1, ремонтують зливову каналізацію. Замість старого колектора діаметром 400 мм (який був недобудований, з контрухилами та не мав жодного дощоприймача) укладають новий діаметром 500 мм. А ще тут улаштують дощоприймачі в низьких місцях, що забезпечить повноцінне водовідведення. Загальна довжина колектора понад 500 метрів.

«Учергове виправляємо помилки радянських будівельників. Проблема полягала в тому, що у дворі труба зливової каналізації була недобудованою, а відтак — і не придатною для водовідведення. Замість неї укладаємо нову більшим діаметром. А у низьких місцях, де є потреба, встановимо дощоприймачі. Таким чином організуємо водовідведення усього двору. Роботи виконуємо комплексно. Зараз укладаємо колектор. Потім працюватимуть дорожні служби, які встановлюватимуть бордюри, укладатимуть асфальтове покриття. Цілком ремонт плануємо завершити за 2 місяці», — розповів заступник начальника КП «УРЕА» Дніпровської міськради Михайло Ступак.

На лівому березі роботи щодо водовідведення розпочалися наприкінці минулого року. Замінили колектор по вул. Холодильній. Потім почали працювати на внутрішньодворових територіях, зокрема й по вул. Березинській, 10, 12, 14, 18, 26 та 28. Роботи вже на завершальній стадії. Розпочали встановлення дощоприймачів.

«Дуже добре, що нам ремонтують колектор і не буде води у дворі. Тут дитячий майданчик і часто після дощів накопичується вода. Після ремонту проблема вирішиться», — каже місцева мешканка Юлія.

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