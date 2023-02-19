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У Дніпрі пробурили рекордно глибоку свердловину

Сьогодні 14:16
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У Дніпрі пробурили рекордну свердловину.

Новости Днепра про У Дніпрі пробурили рекордно глибоку свердловину

У Дніпрі продовжують з’являтися нові свердловини, де мешканці лівого берега можуть набрати технічну воду. Одна із них стала рекордно глибокою. Про це повідомив Дмитро Кисилевський.

Розташована свердловина на території ж/м Придніпровська на вулиці Агнії Барто за “Варусом”. Після проведених геодезичних робіт з’ясувалося, що підземні води залягають дуже глибоко, і рекомендована глибина буріння була 75 метрів. 

Втім, воду вдалося знайти на глибині 45 метрів. Для цього застосували спецтехніку, яка змогла пробити шар граніту. Зазначається, що воду вже віддали на експертизу, якщо значних відхилень не знайдуть, тоді почнуть облаштовувати колонку.

Скоріше за все, вода буде технічною, як і в інших колонках на лівому березі. Закінчити роботу планують до кінця наступного тижня. 
 
Нагадаємо, на лівому березі почали облаштовувати колонки з водою, щоб мешканці могли її набрати, коли немає світла та водопостачання. 
 

Новости Днепра про У Дніпрі пробурили рекордно глибоку свердловину

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