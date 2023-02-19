У Дніпрі пробурили рекордно глибоку свердловину

У Дніпрі продовжують з’являтися нові свердловини, де мешканці лівого берега можуть набрати технічну воду. Одна із них стала рекордно глибокою. Про це повідомив Дмитро Кисилевський.
Розташована свердловина на території ж/м Придніпровська на вулиці Агнії Барто за “Варусом”. Після проведених геодезичних робіт з’ясувалося, що підземні води залягають дуже глибоко, і рекомендована глибина буріння була 75 метрів.
Втім, воду вдалося знайти на глибині 45 метрів. Для цього застосували спецтехніку, яка змогла пробити шар граніту. Зазначається, що воду вже віддали на експертизу, якщо значних відхилень не знайдуть, тоді почнуть облаштовувати колонку.
Читайте також:
Автор:
Дорогами Дніпра катається Renault Bandera.
У Дніпрі на набережній помітили доброзичливу нутрію.
У Дніпрі авто злетіло в кювет та перекинулося на дах.
У Дніпрі дві вулиці на лівому березі заливає нечистотами.