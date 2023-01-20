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  • У Дніпрі працювало 7 агентів російського ГРУ, які допомагали коригувати ракетні удари

У Дніпрі працювало 7 агентів російського ГРУ, які допомагали коригувати ракетні удари

Сьогодні 10:30
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СБУ знешкодила агентурну мережу російського ГРУ, яка коригувала ракетні удари по Дніпру

Новости Днепра про У Дніпрі працювало 7 агентів російського ГРУ, які допомагали коригувати ракетні удари

Затримано 7 російських агентів. Про це повідомили в пресслужбі СБУ. 

Затримані агенти передавали росіянам координати об’єктів критичної інфраструктури, у тому числі енергогенеруючих підприємств.

Ці відомості ворог використовував для підготовки та здійснення ракетних ударів по місту. А після обстрілів агенти відвідували місця «прильотів», щоб встановити наслідки повітряних атак і повторно їх скоригувати.

Новости Днепра про У Дніпрі працювало 7 агентів російського ГРУ, які допомагали коригувати ракетні удари

 

Наразі перевіряється інформація про можливу причетність затриманих до ракетного удару рф по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня.

Крім того, агенти рф збирали розвіддані про базування та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону, намагаючись виявити позиції української системи ППО.

Всю зібрану інформацію вони передавали представникам гру через резидента групи.

Новости Днепра про У Дніпрі працювало 7 агентів російського ГРУ, які допомагали коригувати ракетні удари

Ним виявився мешканець Дніпра, який в 2014 році створив місцеву прокремлівську організацію, а потім втік до Росії та почав працювати на ГРУ.

За дорученням ГРУ, він завербував дніпрян, які допомагали збирати інформацію. Під час обшуків в їхніх квартирах знайшли вибухівку, техніку та інші докази причетності до співпраці з росіянами. 

Новости Днепра про У Дніпрі працювало 7 агентів російського ГРУ, які допомагали коригувати ракетні удари

Новости Днепра про У Дніпрі працювало 7 агентів російського ГРУ, які допомагали коригувати ракетні удари

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Новости Днепра про У Дніпрі працювало 7 агентів російського ГРУ, які допомагали коригувати ракетні удариУкраїнська

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