У Дніпрі пожежа знищила дачний будинок (ФОТО)

15-го травня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дачному кооперативі «Зелена Долина» Самарського району міста Дніпро.

Прибувши на місце рятувальники встановили, що вогнем охоплений одноповерховий дачний будиночок. Вогонь охопив внутрішній простір будівлі та перекинувся на дах.

Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку та конструкції одноповерхового дачного будинку на загальній площі 30 кв.м.

Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

До місця виклику залучено 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

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