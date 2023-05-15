Ми у соцмережах

  • Мы в Facebook
  • Мы в Twitter

У Дніпрі пожежа знищила дачний будинок (ФОТО)

Сьогодні 21:15
просмотров

15-го травня до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в дачному кооперативі «Зелена Долина» Самарського району міста Дніпро. 

Новости Днепра про У Дніпрі пожежа знищила дачний будинок (ФОТО)

Прибувши на місце рятувальники встановили, що вогнем охоплений одноповерховий дачний будиночок. Вогонь охопив внутрішній простір будівлі та перекинувся на дах.

Внаслідок пожежі знищено речі домашнього вжитку та конструкції одноповерхового дачного будинку на загальній площі 30 кв.м. 

Внаслідок події загиблих та травмованих немає.

До місця виклику залучено 11 чоловік особового складу та 2 одиниці пожежно-рятувальної техніки Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Новости Днепра про У Дніпрі пожежа знищила дачний будинок (ФОТО)

Новости Днепра про У Дніпрі пожежа знищила дачний будинок (ФОТО)

Читайте також:

Новости Днепра про У Дніпрі пожежа знищила дачний будинок (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі пожежа знищила дачний будинок (ФОТО)Русский

Автор:


# #
Головні новини Дніпра в Telegram

    Залишити відповідь

    Новини на цю тему

    Важкий день на Нікопольщині: окупанти поранили трьох дорослих та дитину
    Новини Дніпра
    Сьогодні 20:30
    Важкий день на Нікопольщині: окупанти поранили трьох дорослих та дитину

    Сьогодні є поранені люди. Троє дорослих і дитина. Дівчинка 2009…

    Майже тисяча пачок: у Дніпрі незаконно продавали цигарки
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:45
    Майже тисяча пачок: у Дніпрі незаконно продавали цигарки

    У Дніпрі на вулиці Пастера в кіоску незаконно продавали цигарки.

    Допоможіть знайти: у Дніпрі шукають жінку, яка зникла з пансіонату
    Новини Дніпра
    Сьогодні 19:15
    Допоможіть знайти: у Дніпрі шукають жінку, яка зникла з пансіонату

    15 травня з пансіонату для людей похилого віку «Велике серце»,…

    У Донецькій області відбулось 37 бойових зіткнень: ситуація на фронті
    Новини Дніпра
    Сьогодні 18:45
    У Донецькій області відбулось 37 бойових зіткнень: ситуація на фронті

    У Донецькій області відбулось 37 бойових зіткнень, а українські військові…

    Наверх