У Дніпрі пояснили, навіщо на лінії виходять технічні рейси трамваїв та тролейбусів

У департамерті транспорту пояснили, чому на лінії виходять тільки технічні рейси трамваїв та тролейбусів.

Про це розповів директор департаменту транспорту та інфраструктури міськради Дніпра Ігор Маковцев.

Багато хто питав, чому у Дніпрі курсують технічні рейси, якщо раніше тролейбуси та трамваї взагалі не їздили через знеструмлені підстанції. Як пояснив Ігор Маковцев, наразі у повному обсязі запустити наземний електротранспорт не вийде.

Він зазначив, що якщо електротранспорт не працює, виникає декілька проблем. По-перше, якщо є перепад температури та підвищується вологість повітря, то відбувається намерзання контактного дроту, його вага збільшується та виникає ризик обриву. Найпростіший спосіб боротьби з цим явищем – прогрівати контактний дріт. Також якщо рейками не рухається рухомий склад, то вони вкриваються корозією – починають іржавіти. Тому є технічні рейси, які працюють з 6:00 до 10:00 та з 17:00 до 21:00.

Це дуже скорочений випуск рухомого складу для того, щоб підтримувати нашу критичну інфраструктуру в робочому стані. Коли ДТЕК дозволить у повному обсязі запуститися, ми зможемо це зробити, а не вигадувати, як лагодити цю інфраструктуру, яка сама собою виходить із ладу, якщо не працює, – зазначив він.

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