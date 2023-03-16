У Дніпрі повітряна тривога почала звучати частіше: стала відома причина

Є інформація, що часті повітряні тривоги пов’язані з активністю винищувачів Міг-31К.
“Цей винищувач став злітати частіше. З цим можна якось жити і дотримуватися правил безпеки”, – каже Юрій Ігнат
Відомо, що 14 березня злети російських ракет відбувалися з території Росії та Білорусії. Це дає можливість припустити, що польоти цього дня були тренувальними.
“Якщо він летить, щоб тримати нас у напрузі, то карта червона приблизно 1,5 години, доки він відпрацює своє паливо і сяде назад на аеродром”, – сказав Юрій Ігнат.
Україна може збивати такі ракети:
В Україні є комплекси, які можуть збивати окремі типи крилатих ракет, проте не балістичні цілі.
Україна не може збивати:
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