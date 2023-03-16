У Дніпрі повітряна тривога почала звучати частіше: стала відома причина

По всій Україні та в Дніпрі, зокрема, останніми днями почастішали повітряні тривоги. Детальніше про причини цього розповів спікер Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Є інформація, що часті повітряні тривоги пов’язані з активністю винищувачів Міг-31К.

“Цей винищувач став злітати частіше. З цим можна якось жити і дотримуватися правил безпеки”, – каже Юрій Ігнат

Відомо, що 14 березня злети російських ракет відбувалися з території Росії та Білорусії. Це дає можливість припустити, що польоти цього дня були тренувальними.

“Якщо він летить, щоб тримати нас у напрузі, то карта червона приблизно 1,5 години, доки він відпрацює своє паливо і сяде назад на аеродром”, – сказав Юрій Ігнат.

Україна може збивати такі ракети:

В Україні є комплекси, які можуть збивати окремі типи крилатих ракет, проте не балістичні цілі.

Калібр (3М14) – крилата ракета морського базування;

Х-101/Х-555/Х-55 – крилаті ракети повітряного базування;

Р-500 (9М728) – крилата ракета наземного базування зі складу комплексу Іскандер-К;

Х-59 – керована авіаційна ракета “повітря-земля”;

Х-35 – протикорабельна ракета повітряного, морського чи берегового базування;

Україна не може збивати:

Іскандер-М – балістичні ракети 9М723;

Х-22;

С-300/400/500 – зенітні керовані ракети;

Р-800 Онікс — крилаті ракети;

Х-47 Кинжал – гіперзвукові аеробалістичні ракети;

Х-31П – авіаційні протирадіолокаційні ракети.

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