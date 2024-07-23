У Дніпрі повідомили про зникнення відомого активіста

Мова йде про Михайла Тонконогого – голову профспілки автомобілістів та перевізників Дніпропетровської області. 32-річний чоловік 22 липня поїхав зі свого дому в Дніпрі, після чого зв’язок з ним зник, повідомляє Інформатор.
23 липня у Михайла було заплановано кілька зустрічей, але на жодну з них чоловік не прийшов та не попередив про свою відсутність. Всі телефони вимкнені. Наразі місцезнаходження активіста невідоме.
Востаннє його автомобіль Skoda Octavia синього кольору бачили на Слобожанському проспекті. Машина їхала у напрямку Підгородного.
Якщо ви бачили чоловіка або знаєте, де він може бути, будь ласка, зателефонуйте за номером (050) 622-89-46 або на лінію “102”
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