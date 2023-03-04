Відповідне повідомлення передали співробітникам ДСНС. Про це пише пресслужба міськради Дніпра.
За вказаною адресою прибули спецслужби та провели там візуальний огляд приміщень школи, а також прилеглої території.
Вибухонебезпечних пристроїв на локації виявлено не було. Повідомлення про замінування виявилося хибним.
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