У Дніпрі повідомили про замінування однієї зі спецшкіл - Днепр Инфо
У Дніпрі повідомили про замінування однієї зі спецшкіл
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Сегодня 10:23

У п'ятницю, 3 березня, на електронну пошту СБУ надійшов лист про замінування однієї зі спецшкіл в Індустріальному районі.

Новости Днепра про У Дніпрі повідомили про замінування однієї зі спецшкіл

Відповідне повідомлення передали співробітникам ДСНС. Про це пише пресслужба міськради Дніпра. 

За вказаною адресою прибули спецслужби та провели там візуальний огляд приміщень школи, а також прилеглої території.

Вибухонебезпечних пристроїв на локації виявлено не було. Повідомлення про замінування виявилося хибним.

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