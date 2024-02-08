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  • У Дніпрі потребує допомоги пес Блек зі зламаними лапами, який постраждав від рук людей

У Дніпрі потребує допомоги пес Блек зі зламаними лапами, який постраждав від рук людей

Сьогодні 16:58
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У Дніпрі рятують пса Блека, в якого зламані задні лапи.

Новости Днепра про У Дніпрі потребує допомоги пес Блек зі зламаними лапами, який постраждав від рук людей

Блека знайшли в кущах, де собака вила від болю. Що саме сталося з чотирилапим невідомо. Волонтерка мініпритулку “Ми за право на життя” Ольга Уманчик припускає, що пес міг постраждати від рук людей. Його або побили, або збили машиною. На це вказують гематоми по всьому тілу та переломи задніх лап, які характерні для тварин, які побували в аваріях. 

Люди, які знайшли бідолагу, намагалися самостійно накласти шину на травмовану лапу, але стан тварини погіршився, тому прийшлося звертатися за кваліфікованою допомогою. 

Блеку зробили операцію, під час якої зафіксували зламані кістки. Попереду тривале перебування на стаціонарі та лікування. Грошей у притулку, який взяв Блека під опіку немає. 

Без лікування на стаціонарі, де за ним доглядатимуть, Блек може втратити ногу. Наразі волонтерка збирає кошти на лікування пса та просить небайдужих людей допомогти бідній тварині.

Деталі ТУТ. 

INSTAGRAM мініпритулку:

https://www.instagram.com/fond_umanchyk_olga/

Усі соцмережі притулку можна знайти тут:

https://mssg.me/fond_umanchyk_olga

Куратор мініпритулку +380732350370 Ольга

Картки для допомоги:

4149 4991 3681 6293 PrivatBank
4731 2196 3075 1208 PrivatBank
4441 1144 0474 0506 Monobank
5167 8031 0024 4404 OschadBank
4149 5001 1296 4237 RaiffeisenBank
PayPal [email protected] https://www.paypal.me/Umanchyk
Wise.com – міжнародні перекази
[email protected], Olga Umanchyk

Розрахунковий рахунок ПриватБанку:

БО БФ МИ ЗА ПРАВО НА ЖИТТЯ
IBAN: UA693052990000026004050290416 UAH
ЄДРПОУ/ІПН: 40416474
МФО: 305299

Призначення: “благодійна допомога для пса Блека”

 

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Новости Днепра про У Дніпрі потребує допомоги пес Блек зі зламаними лапами, який постраждав від рук людейУкраїнська

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