У Дніпрі посилять контроль за дотриманням комендантської години

У Дніпрі водії та інші містяни стали частіше порушувати комендантську годину. У зв’язку з цим у місті посилять контроль над дотриманням обмежень. Порушників будуть притягати до відповідальності.
Про це повідомив голова ДніпроОВА Сергій Лисак.
“Останнім часом з’явилося більше порушників комендантської години. Це і водії, і просто компанії людей. Нагадую – триває війна. Встановлені обмеження – це необхідність. Правоохоронці посилять контроль. Усіх, хто нехтує правилами – притягатимуть до відповідальності”, – написав Сергій Лисак.
Він також додав, що у місті відбулася Рада оборони, на якій обговорили важливі питання щодо безпеки мешканців та захисту регіону. Також – підготовку до нового навчального року.
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