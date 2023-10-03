У Дніпрі пошкоджені три багатоповерхівки та дитсадок: в ОВА уточнили наслідки нічної атаки дронами

Уночі на околицях Дніпра збивали ворожі дрони та ракету.

Як повідомив Сергій Лисак, рятувальники завершили обстеження території після нічної атаки дронами.

За уточненою інформацією, у Дніпрі уламками збитого російського залізяччя пошкоджені й школа, дитсадок, АЗС і 3 багатоповерхівки. На території приватного підприємства, окрім понівеченого вогнем складу, побиті кілька десятків авто.

Нагадаємо, уночі над Дніпропетровщиною збили 13 безпілотників та крилату ракету. Внаслідок падіння уламків зайнялися приватне підприємство, гараж та авто. Вогонь рятувальники оперативно приборкали.

Повідомлялося, що уламки від збиття БпЛА прилетіли на територію промислового підприємства в Павлограді. Туди ж відбулось і влучання. Пожежу, що виникла внаслідок цього, вже загасили. Є руйнування виробничих об’єктів.

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