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  • У Дніпрі посеред житлового масиву помітили дикого птаха з довжелезними пальцями (ФОТО)

У Дніпрі посеред житлового масиву помітили дикого птаха з довжелезними пальцями (ФОТО)

Сьогодні 21:52
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У Дніпрі на одній із водойм сфотографували цікавого птаха.

Новости Днепра про У Дніпрі посеред житлового масиву помітили дикого птаха з довжелезними пальцями (ФОТО)

У Новокодацькому районі Дніпра, посеред житлового масиву, помітили водяну курочку. Сфотографувати пташку вдалося місцевому жителю Олегу. 

На фото вище – водяна або як її ще називають болотна курочка. Це невеликий, розміром з голуба, водоплавний птах з родини пастушкових, широко поширений на всіх материках, за винятком Австралії і Антарктиди.

Птах дійсно схожий на свійську курочку, але має довжелезні пальці та селиться на водоймах зі стоячою або проточною водою і заболоченими, зарослими берегами. Веде прихований спосіб життя — попри велику поширеність, цю птицю буває важко побачити в дикій природі.

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Новости Днепра про У Дніпрі посеред житлового масиву помітили дикого птаха з довжелезними пальцями (ФОТО)Українська Новости Днепра про У Дніпрі посеред житлового масиву помітили дикого птаха з довжелезними пальцями (ФОТО)Русский

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